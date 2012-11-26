Российская оппозиция назначила дату декабрьского Марша - пройдет в 60 городах

Об этом УНИАН сообщил координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«Координационный совет оппозиции наконец-то утвердил дату декабрьского Марша - 15 декабря. Для нас он остается Маршем миллионов, кому нравится, пусть называет акцию Марш свободы», - сказал С.Удальцов.

По его словам, принятое решение является результатом трудного компромисса.

«Главный итог - Марш состоится, никакого раскола не произошло, и мы сохранили единство действий», - сказал он и добавил, что сейчас идет подготовка к акции.

Новая акция будет приурочена к годовщине начала массовых митингов «За честные выборы!».

Как отмечают организаторы, 15 декабря должна состояться самая массовая акция протеста гражданских сил за последнее время.

«Марш миллионов» будет проходить не только в Москве, но и по всей стране. Это будет Всероссийская акция протеста», - обещают оппозиционеры.

Предполагается, что кроме Москвы акция протеста может пройти в 50-60 городах России.

«Итак, наступление на жуликов и воров продолжается. Для того, чтобы оно стало победным, чтобы наши требования не остались пустыми декларациями - нас должно быть очень много! 15 декабря мы все должны выйти на улицу, чтобы реально показать, кто здесь власть. До встречи на Марше!», - призывают российские оппозиционеры.

Как сообщал УНИАН, несогласные с очередной победой партии власти «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ 4 декабря создали движение «За честные выборы», которое координировало деятельность оппозиционеров по организации протестных акций.

Позже оппозиция начала проводить оппозиционные антипутинские «Марши миллионов». Подобные акции в Москве проводились 6 мая, 12 июня и 15 сентября.

6 мая, накануне инаугурации Президента РФ В.Путина, акция закончилась столкновениями с полицией. Было задержано около 400 человек.

22 октября в России завершены выборы Координационного совета оппозиции, в состав которого вошли 45 человек.