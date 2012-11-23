Тимошенко требует опровергнуть «ложь» о связи между пенсиями и ЕЭСУ

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко требует опровергнуть распространенную центральными телеканалами информацию о том, что государство не выплачивает гражданам пенсии из-за судебного решения по делу о долгах корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед заседанием суда в Харькове заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

Он заметил, что вчера на центральных украинских телеканалах прозвучала информация о том, что якобы правительство не может выплачивать пенсии, поскольку есть судебное решение по делу о государственных гарантиях по обязательствам ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

«Юлия Владимировна требует немедленного опровержения этой лжи», - сказал С.Власенко.

Он сослался на документы Кабинета министров Украины, в которых, в частности, отмечается, что Кабмин не предоставлял госгарантий и не несет ответственности за действия корпорации ЕЭСУ.

«Кабинет министров Украины государственных гарантий по долгам за ПФК (ЕЭСУ) не предоставлял, а потому не несет ответственности за действия субъектов внешнеэкономической деятельности», - процитировал С.Власенко документы.

Адвокат также добавил, что письма премьер-министра Украины от 1996 года, на которые ссылается представитель истцов, не являются государственной гарантией. «Это позиция Кабмина Азарова», - подчеркнул он.

Защитник добавил, что на данное время нет никаких судебных решений по делу о госгарантиях по обязательствам ЕЭСУ перед Минобороны России. Он напомнил, что Апелляционный хозяйственный суд Киева приостановил производство по этому делу.

С.Власенко также подчеркнул, что дело ЕЭСУ, которое рассматривает Киевский районный суд Харькова, не имеет никакого отношения к делу о якобы существующих государственных гарантиях по обязательствам ЕЭСУ перед Минобороны России.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Минобороны России по делу о долге ЕЭСУ. Суд обязал Кабмин вернуть Минобороны РФ 3,1 млрд грн.

22 октября Апелляционный хозяйственный суд Киева приостановил производство по рассмотрению апелляции о выплате Кабмином долга ЕЭСУ перед Минобороны РФ в связи с расследованием СБУ аналогичного уголовного дела.

Решение принято в связи с соответствующим ходатайством Кабмина, которое поступило в суд 19 октября. По словам представителя Кабмина Андрея Богдана, следственный отдел СБУ расследует уголовное дело, и предмет иска в хозяйственном деле аналогичен сути уголовного дела.

Как сказал А.Богдан, для всестороннего рассмотрения дела необходимо получить информацию от СБУ о состоянии рассмотрения этого дела, а Апелляционный хозсуд Киева должен приостановить производство для выяснения всех обстоятельств. Судья постановил направить СБУ материалы хозяйственного дела и приостановить апелляционное производство по делу.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было введение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

Сегодня, 23 ноября, Киевский райсуд Харькова перенес слушание дела Ю.Тимошенко относительно ЕЭСУ на 18 декабря 2012 года.