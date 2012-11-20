Азарова избрали почетным членом Ассоциации кардиохирургов Украины
14:51, 20 ноября 2012Политика
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Премьер-министра Николай Азаров избран почетным членом Ассоциации кардиохирургов Украины.
Азаров встретился со специалистами-кардиологами. Фото http://www.kmu.gov.ua/
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий диплом главе правительства вручили сегодня во время посещения Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова (НИССХ).
Также во время посещения института, пообщавшись со специалистами-кардиологами, Н.Азаров сказал, что необходимо принять государственную программу по кардиологии и кардиохирургии, которая должна дать ответ на вопрос, как наладить качественную диагностику, лечение и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.
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