Азарова избрали почетным членом Ассоциации кардиохирургов Украины

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий диплом главе правительства вручили сегодня во время посещения Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова (НИССХ).

Также во время посещения института, пообщавшись со специалистами-кардиологами, Н.Азаров сказал, что необходимо принять государственную программу по кардиологии и кардиохирургии, которая должна дать ответ на вопрос, как наладить качественную диагностику, лечение и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.