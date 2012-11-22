УДАР требует отставки правительства и руководства НБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер «УДАРа» Виталий Кличко сегодня на пресс-конференции.

«Мы требуем отставки правительства и руководства Национального банка Украины», - заявил он.

По словам В.Кличко, вместо того, чтобы защищать детей, пенсионеров, руководители этих органов выбрасывают десятки и сотни миллионов на базы отдыха и их обустройство.

В.Кличко заявил, что такую инициативу об отставке поддержат все оппозиционные фракции и также многие мажоритарщики.

Он отметил, что это также момент истины для коммунистов.

По словам В.Кличко, чтобы подтвердить на практике свою предвыборную риторику, фракция КПУ также должна была бы проголосовать за это предложение.