Суд не увидел оснований для отвода прокуроров по ходатайству Луценко

Апелляционный суд Киева отказал экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко в удовлетворении ходатайства об отводе прокуроров Евгения Зинченко и Дмитрия Лобаня.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявил председательствующий в судебной коллегии Олег Присяжнюк.

«Выслушав мнения участников судебного заседания, изучив материалы дела, коллегия судей не видит оснований об отводе прокуроров», - отмечается в постановлении.

При этом, по мнению судей, ссылка Ю.Луценко на позицию прокуроров в судах первой инстанции не является основанием для их отвода.

Кроме того, в своем постановлении судьи отмечают, что признание Европейским судом по правам человека факта незаконного задержания и ареста Ю.Луценко не является основанием считать прокуроров необъективными.

После объявления постановления слово в дебатах было предоставлено стороне государственного обвинения. Первым начал выступление Е.Зинченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в начале заседания Апелляционного суда Киева Ю.Луценко заявил отвод прокурорам Д.Лобаню и Е.Зинченко. Экс-министр аргументировал свое ходатайство решением Европейского суда по правам человека, который 19 ноября отклонил апелляцию Украины на решение ЕСПЧ относительно незаконного задержания и ареста Ю.Луценко.

Обосновывая заявленный прокурорам отвод, Ю.Луценко отметил, что «Лобань и Зинченко постоянно заявляли суду, что мой арест законен. Сейчас Европейский суд во всех инстанциях заявил, что арест незаконный. Поэтому представлять интересы Украины в суде эти два человека не могут. Это два человека, которые представляли сторону обвинения, – Рената Кузьмина, а не Государство Украина. Руководствуясь решением ЕСПЧ, я требую отвода этих двух граждан из состава стороны обвинения».