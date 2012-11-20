Батькивщина может самоотстраниться от ключевых комитетов в новой ВР

Об этом УНИАН сегодня сообщил заместитель председателя ВР, один из лидеров «Батьківщини» Николай Томенко, отвечая на вопрос, на какие парламентские комитеты и должности в президиуме будет претендовать «Батьківщина».

Он заметил, что объединенная оппозиция в целом рассматривает два варианта поведения по этому вопросу. Первый - это вышеупомянутый отказ. А второй - влияние на деятельность следующего парламента через контрольные функции. Он заметил, что ст. 81 Регламента ВР предусматривает, какие комитеты должны в обязательном порядке принадлежать оппозиции.

Он напомнил, что именно на основании этого регламента тогдашняя оппозиционная фракция Партии регионов и формировала свое представительство в Верховной Раде.

«Батьківщина» рассматривает возможность отказа от участия в распределении руководящих должностей, начиная с президиума и заканчивая комитетами», - сказал он.

В то же время Н.Томенко отметил, что очень многое будет зависеть от позиции «УДАРа» и «Свободы».

«Принимать участие в распределении комитетов или нет, будет зависеть от того, какой будет позиция трех политических сил – «Батьківщини», «Свободы» и «УДАРа», - сказал Н.Томенко.