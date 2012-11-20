Батькивщина может самоотстраниться от ключевых комитетов в новой ВР

20:35, 20 ноября 2012
Политика
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Объединенная оппозиция «Батьківщина» рассматривает возможность отказа от участия в распределении руководящих должностей в парламентских комитетах, а также в президиуме Верховной Рады следующего созыва.

Батькивщина может отказаться от руководящих должностей

Об этом УНИАН сегодня сообщил заместитель председателя ВР, один из лидеров «Батьківщини» Николай Томенко, отвечая на вопрос, на какие парламентские комитеты и должности в президиуме будет претендовать «Батьківщина».

Он заметил, что объединенная оппозиция в целом рассматривает два варианта поведения по этому вопросу. Первый - это вышеупомянутый отказ. А второй - влияние на деятельность следующего парламента через контрольные функции. Он заметил, что ст. 81 Регламента ВР предусматривает, какие комитеты должны в обязательном порядке принадлежать оппозиции.

Он напомнил, что именно на основании этого регламента тогдашняя оппозиционная фракция Партии регионов и формировала свое представительство в Верховной Раде.

«Батьківщина» рассматривает возможность отказа от участия в распределении руководящих должностей, начиная с президиума и заканчивая комитетами», - сказал он.

В то же время Н.Томенко отметил, что очень многое будет зависеть от позиции «УДАРа» и «Свободы».

«Принимать участие в распределении комитетов или нет, будет зависеть от того, какой будет позиция трех политических сил – «Батьківщини», «Свободы» и «УДАРа», - сказал Н.Томенко.

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