СМИ: ПР не хватает трех депутатов до большинства

Партия регионов, заручившись поддержкой мажоритарщиков-самовыдвиженцев, может рассчитывать на 223 голоса в Верховной Раде нового созыва, тогда как для формирования большинства необходимо 226 депутатов.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источник в Партии регионов.

По словам источника, в среду 21 ноября руководство ПР планировало провести заседание с участием новоизбранных депутатов, на котором планировалось обсудить стратегию действий в новой Раде.

Однако заседание перенесли, потому что ПР не удалось собрать достаточно самовыдвиженцев для формирования однопартийного большинства, как того, по словам источника, требует президент.

Официально перенос мероприятия состоялся из-за визита главы ПР Николая Азарова в Москву, где он 21 ноября проведет переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.