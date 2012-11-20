СМИ: ПР не хватает трех депутатов до большинства

18:41, 20 ноября 2012
Политика
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Регионалам пока не удалось заручиться поддержкой самовыдвиженцев, достаточной для формирования однопартийного большинства, как того требует президент.

ПР не хватает 3 голоса

Партия регионов, заручившись поддержкой мажоритарщиков-самовыдвиженцев, может рассчитывать на 223 голоса в Верховной Раде нового созыва, тогда как для формирования большинства необходимо 226 депутатов.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источник в Партии регионов.

По словам источника, в среду 21 ноября руководство ПР планировало провести заседание с участием новоизбранных депутатов, на котором планировалось обсудить стратегию действий в новой Раде.

Однако заседание перенесли, потому что ПР не удалось собрать достаточно самовыдвиженцев для формирования однопартийного большинства, как того, по словам источника, требует президент.

Официально перенос мероприятия состоялся из-за визита главы ПР Николая Азарова в Москву, где он 21 ноября проведет переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

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