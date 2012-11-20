ВР продлила мораторий на продажу сельскохозяйственной земли до 2016 года
17:00, 20 ноября 2012Политика
2747 0
Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения)».
Продавать землю нельзя до 1 января 2016 года
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 269 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законом предусмотрено продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.
Законом также предусмотрено внести изменения в раздел Х «Переходные положения», согласно которым до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter