ВР продлила мораторий на продажу сельскохозяйственной земли до 2016 года

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 269 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

Законом также предусмотрено внести изменения в раздел Х «Переходные положения», согласно которым до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.