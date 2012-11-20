ВР не смогла продлить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 184 (при необходимых 226 – УНИАН) из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом планировалось внести изменения в раздел Х “Переходные положения”, которыми предусмотрено, что до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных товариществ (обществ).

Представители оппозиции отмечали то, что данный законопроект по существу снимает запрет на продажу земли. Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко отметил, что отклонение поправки о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения, по существу предусматривает продажу земли уже в ближайшее время.

«Вы втягиваете Украину в гражданскую войну», - отметил Н.Томенко, обращаясь к фракции Партии регионов. По его словам, в сущности, у народа «хотят забрать землю».

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сказал, что данным законопроектом «снимаются фактически барьеры и останется один барьер к рынку земли – это принятие закона об обороте земель сельхозназначения». По его словам, «до этого существовало еще несколько барьеров».

В зале во время обсуждения проходила острая дискуссия. Народный депутат Украины от Партии регионов Михаил Чечетов все время ставил на голосование поправки народных депутатов от оппозиции, которые были поддержаны комитетом, и все эти поправки не поддерживались парламентом. То есть предусматривалось данный законопроект принять в редакции первого чтения.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада не поддержала два законопроекта, которым предлагалось продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2014 года.

За законопроект, автором которого является народный депутат Владимир Яворивский (фракция "БЮТ-Батькивщина"), «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков» проголосовало лишь 111 народного депутата.

За второй законопроект с аналогичным названием, автором которого является народный депутат Петр Симоненко (фракция КПУ), проголосовали лишь 102 народных депутата из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала почти в полном составе фракция Партии регионов.

Действие моратория на продажу сельхозземель заканчивается 1 января 2013 года.

В тот же день, 2 октября, Александр Ефремов отметил, что в соответствии с законодательством, мораторий будет действовать до того момента, пока не будет принят закон о земельной реформе.