У Попова объяснили, почему в киевских квартирах стало холоднее

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак объяснил ситуацию с похолоданием в домах большинства киевлян тем, что на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 было снижено давление газа из-за существующих непогашенных долгов, которые возникли из-за разницы в тарифах на тепло.

«В пятницу вечером было снижено давление на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 НАК «Нафтогаз Украины». Теплоноситель на выходе с ТЭЦ был менее 60 градусов, что действительно привело к похолоданию в квартирах тех абонентов, которые подключены именно к этим ТЭЦ», - сказал А.Мазурчак.

По его словам, в связи с ситуацией были проведены соответствующие переговоры с Министерством топлива и энергетики, с «Нафтогазом». «Вчера было восстановлено давление в этих котельных и ситуация сейчас выровнялась. Этот вопрос был решен в 23 часа вчера. Чтобы восстановить тепло, нужно, где-то, 7 часов», - сказал А.Мазурчак, объяснив, что сейчас температура теплоносителя на выходе с ТЭЦ должна быть повышена до 70-72 градусов.

По словам А.Мазурчака, на его взгляд, объективных причин для снижения давления газа нет. По его объяснению, действительно, ПАО «Киевэнерго» имеет задолженность 1,4 млрд грн за газ, но на сегодняшний день уже есть подтвержденные расчеты по объемам погашения разницы в тарифах на сумму 1 млрд. 700 млн. грн. – с учетом долгов предыдущих лет. Сейчас эти деньги проходят процедуру зачета.

«Каждый раз это постановление Кабмина. Сейчас выделено 1,7 млрд. на разницу в тарифах. Кабинет министров такие деньги выделил, и проблема только в процедуре проведения клиринговых расчетов. Потому что это сложные схемы... Это просто не должно отражаться на людях. НАК «Нафтогаз Украины» не должен ограничивать поставки при проведении расчетов. Сегодня они таким снижением давления стараются выдавить максимально деньги из «Киевнерго», получить «живые» деньги», - сказал А.Мазурчак, напомнив, что такие вещи практически каждый год делаются компанией и не только по Киеву.