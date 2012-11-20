На новый год можно взять елку в аренду

Как рассказала УНИАН руководитель пресс-службы Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Наталия Хомич, в этом году лесоводы Житомирской области предложат украинцам отпраздновать Новый год с настоящей живой елкой, но не выбросить ее потом на мусорник.

«Уже несколько лет мы практикуем продажу елок в горшках. Каждый, кто приобретет такое деревце, весной сможет высадить его или во дворе возле дома, или на дачном участке. Таким образом, и праздники - с настоящей красавицей, и деревце не погибнет. Ведь на протяжении последних лет украинцы все чаще отдают предпочтение живой елке. Так как не секрет, что китайская пластиковая далеко не конкурент нашей настоящей лесной красавице, с запахом хвои, с духом таинственности", - сказала Н.Хомич.

"Теперь лесоводы планируют предложить населению новую услугу. Новогоднее деревце можно будет взять в аренду. Зеленая красавица в горшке будет «жить» в вашем доме во время праздников, а затем ее можно будет вернуть обратно в рассадник", - уточнил УНИАН первый заместитель начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Василий Заречный.

Справка УНИАН. В гослесхозах Житомирской области выращивается более 600 тысяч новогодних елок и сосен на плантации площадью в 125 гектаров. Ежегодно реализуется в среднем 100 тыс. деревьев из Житомирской области местным жителям, а также Днепропетровской, Луганской, Николаевской областей и Крыма.