Суд дал Луценко полчаса на разговор с адвокатами

Коллегия судей Апелляционного суда Киева, которая рассматривает жалобу экс-министра Юрия Луценко по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко, объявила 30-минутный перерыв для того, чтобы экс-министр мог провести консультации со своими защитниками.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял председательствующий на процессе судья Олег Присяжнюк, несмотря на просьбу Ю.Луценко предоставить ему больше времени для общения со своими адвокатами, поскольку ранее у него не было такой возможности.

«Ваша честь, хочу вас порадовать: я имею еще ходатайство о встрече со своими защитниками, поскольку мне трижды в Менском лагере отказывали во встрече с ними, поэтому я не мог подготовиться к сегодняшнему заседанию», - сказал Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2012 года Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка В.Давыденко во время расследования отравления кандидата в Президенты В.Ющенко.

29 августа адвокат Алексей Баганец подал апелляционную жалобу на приговор Печерского районного суда по делу Ю.Луценко о незаконном продолжения слежки. 30 августа другой адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин также подал апелляционную жалобу на приговор Печерского суда.

Ю.Луценко отбывает наказание в Менской исправительной колонии № 91 (Черниговская область).

Сегодня его доставили в Апелляционный суд Киева, который начал рассмотрение жалобы Ю.Луценко.

Здание суда взято под усиленную охрану милиции, на территорию суда заехали несколько автобусов с бойцами спецподразделения милиции "Беркут".