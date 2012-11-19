Оппозиция заявляет, что легитимность новой ВР остается под вопросом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня от имени фракции на заседании Согласительного совета заявил лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин.

«Эти выборы были нелегитимными с момента незаконного осуждения лидера оппозиции Юлии Тимошенко и одного из лидеров оппозиции Юрия Луценко», - сказал А.Кожемякин.

Он заметил, что оппозиция считает нужным только усилить политическое давление на действующий режим в Украине.

«Мы сделаем все возможное, чтобы фальсификаторы парламентских выборов были наказаны и чтобы наши товарищи, которые одержали законную победу на выборах в одномандатных избирательных округах, заняли свое место в Верховной Раде», - сказал А.Кожемякин.

Кроме того, по его словам, оппозиция будет делать все, чтобы Ю.Тимошенко и Ю.Луценко вышли на свободу.

По убеждению А.Кожемякина, объявленные Центризбиркомом результаты выборов не отражают настоящего выбора граждан. «Результат, объявленный ЦИК, - это результат системных фальсификаций, подкупа избирателей, использования админресурса», - заявил он.