Оппозиция заявляет, что легитимность новой ВР остается под вопросом
Фракция «БЮТ-Батькивщина» заявляет, что легитимность Верховной Рады Украины нового созыва остается под вопросом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня от имени фракции на заседании Согласительного совета заявил лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин.
«Эти выборы были нелегитимными с момента незаконного осуждения лидера оппозиции Юлии Тимошенко и одного из лидеров оппозиции Юрия Луценко», - сказал А.Кожемякин.
Он заметил, что оппозиция считает нужным только усилить политическое давление на действующий режим в Украине.
«Мы сделаем все возможное, чтобы фальсификаторы парламентских выборов были наказаны и чтобы наши товарищи, которые одержали законную победу на выборах в одномандатных избирательных округах, заняли свое место в Верховной Раде», - сказал А.Кожемякин.
Кроме того, по его словам, оппозиция будет делать все, чтобы Ю.Тимошенко и Ю.Луценко вышли на свободу.
По убеждению А.Кожемякина, объявленные Центризбиркомом результаты выборов не отражают настоящего выбора граждан. «Результат, объявленный ЦИК, - это результат системных фальсификаций, подкупа избирателей, использования админресурса», - заявил он.