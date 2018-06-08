Украинский интерес. Обошлось без санкций, Польша – настоящий друг и «Южный поток» имперского сознания

Парламентская кампания в Украине получила неоднозначную оценку международных наблюдателей. Представители ОБСЕ, которые будут находиться в нашей стране до начала декабря, в своем предварительном отчете утверждают, что результаты голосования были фальсифицированы в каждом десятом избирательном округе, отмечают не всегда адекватные действия милицейского спецназа и высказывают претензии к работе Центризбиркома и ряда окружных избирательных комиссий. Украина с 1 января 2013 года станет председателем ОБСЕ, поэтому к ситуации в нашей стране внимание повышенное и особое.

Впрочем, говорить о введении санкций пока не приходится. Это подтвердил глава отдела Украины, Беларуси и Молдовы Госдепартамента США Бэкстер Хант. Наверное, это заявление огорчит представителей отечественной оппозиции, намеренных добиваться введения персональных санкций против представителей власти. Американский дипломат отметил, что в Вашингтоне разделяют выводы ОБСЕ и обеспокоенность чистотой голосования, но результаты парламентских выборов не повлияют на отношения с Украиной. Администрация Обамы намерена поддерживать контакты как с властью, так и с оппозицией в нашей стране. Многое будет зависеть от того, кто станет новым государственным секретарем США, ведь Хиллари Клинтон уходит в отставку, не исключено, что для подготовки к участию в президентской кампании 2016 года. Любопытно, что господин Хант отметил координацию Штатами своей позиции по отношению к Украине с европейскими партнерами. Это означает, что наша страна находится далеко не в сфере стратегических приоритетов Вашингтона: в сфере своих непосредственных интересов США ни с кем политику не координирует.

Канцлер Германии Ангела Меркель, отношение которой к Украине назвать дружественным сложно, подчеркнула, что переговоры о подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС будут продолжаться. О том, что сегодня необходимых условий для подписания документа нет, известно не только первой фрау Германии.

Интересно, будет ли комментировать Меркель ситуацию в Украине во время визита в Москву, ведь Германия и Россия уже несколько лет понимают друг друга с полуслова. Польский коллега немецкого канцлера Дональд Туск выразил надежду, что Соглашение об ассоциации будет подписано через год, на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Следует подчеркнуть, что польские политики на минувшей неделе проявили себя как настоящие друзья Украины.

Кроме упомянутого Туска весьма активным был президент Бронислав Коморовский, которого с уверенностью можно назвать главным адвокатом Украины в Европейском Союзе. Он обратил внимание коллег из политической элиты Старого Света, что результаты парламентских выборов стали триумфом проевропейских настроений украинцев. Коморовский призвал изменить систему выборов в Украине и сформировать дорожную карту ее приближения к Европе.

Евродепутат от Польши Павел Залевский прогнозирует принятие Европейским парламентом резолюции по парламентским выборам в Украине, отметив, что сегодня нет оснований говорить, будто их результаты не отвечают воле народа. Правда, в Европарламенте сильны позиции союзников Юлии Тимошенко, которая свое отношение к парламентским выборам продемонстрировала продолжительной голодовкой.

Украина подала сигнал ЕС заявлением своего посла в Москве: Владимир Ельченко не исключил присоединения нашей страны к Таможенному Союзу, если в европейской перспективе для Украины не будет конкретики. Российские дипломаты, конечно же, уверяют, что нашу страну в Таможенный Союз никто не тащит, но ситуация показывает обратное. Хотя Ельченко заверил, что для нашей страны выгодно сотрудничество и с Европейским, и с Таможенным Союзом, политическая конъюнктура подсказывает, что стратегическим партнером может быть только одно интеграционное объединение.

Еще один важный момент: 7 декабря начнется строительство «Южного потока» - газопровода, который не только обеспечит усиление энергетического присутствия России в Южной Европе и на Балканах, но и существенное сократит транзит газа по украинской ГТС. Украине не удалось отговорить Россию от действий, в которых политической составляющей куда больше, чем экономической выгоды. Теперь нашей стране придется активнее не только диверсифицировать поставки газа, но и встраивать газотранспортную систему в европейские энергетические проекты. Задача не из простых, но по силам Киеву. Конечно, в том случае, если ответственные за принятие решений не будут умоляюще оглядываться на Москву, а будут реализовывать национальные интересы в регионе Каспийского и Черного морей.

Евгений Магда