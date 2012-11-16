Доний прогнозирует, что в новой ВР будет больше групп влияния

Об этом он сказал в интервью газете «День» (УНИАН: О.Доний в нынешнем парламенте входит во фракцию НУ-НС, а на этих выборах победил как самовыдвиженец в округе № 88 в Ивано-Франковской области).

По его словам, в новом парламенте «фракция Партии регионов сформирует большинство».

«Здесь нет сомнений. Вспомните 2002 год, когда по пропорциональным спискам победила «Наша Украина», но потом из нее перебежали «тушки» и было сформировано прокучмовское большинство в парламенте», - подчеркнул О.Доний. При этом он добавил: «Просто теперь власти придется удовлетворить еще и интересы отдельных групп - это также факт. То есть будет больше групп влияния».

О.Доний не видит «в настоящий момент возможности, чтобы парламент улучшился».

«Я считаю, что нужно больше внимания уделять внепарламентской политике, то есть необходимо кому-то учиться, а кому-то вспоминать, как выходить на улицы», - подчеркнул он.

По его словам, «три парламентских партии слишком мало, чтобы свергнуть этот режим, нужно объединять общественные движения, интеллектуалов, общество». «А это возможно только за пределами парламента», - считает политик.