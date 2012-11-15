Милиция хочет, чтобы журналистские удостоверения отменили

Как сообщает «Телекритика», об этом сказал во время круглого стола «Содействие совершенствованию практики взаимодействия между правоохранительными органами Украины и работниками СМИ» заместитель руководителя пресс-службы МВД Сергей Бурлаков.

Правоохранители считают, что много проблем в общении с представителями медиа возникает из-за фальшивых журналистских удостоверений

«Министерство внутренних дел однозначно поддерживает идею введения единых пресс-карт, поскольку это существенно облегчит процесс идентификации журналистов и мгновенно снимет множество проблемных моментов, которые сейчас существуют», - сказал он.

По словам С.Бурлакова, без отмены журналистских удостоверений, которые выдаются редакциями СМИ, нет смысла дополнительно вводить единую пресс-карту. Ведь сейчас одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются правоохранители, является выдача редакционных удостоверений людям, которые журналистами на самом деле не работают, или же выдача удостоверений от несуществующих или незарегистрированных изданий. На месте события, когда человек предъявляет такое удостоверение, у правоохранителей не всегда есть возможность и время, чтобы его проверить.

«Единая пресс-карта должна решить в первую очередь эту проблему. Конечно, появляются вопросы критериев, по которым эта карта должна выдаваться. Лично мне нравится французская модель - там пресс-карту получают сотрудники официально зарегистрированных СМИ и те, кому журналистская деятельность приносит более 50% основных доходов», - добавил С.Бурлаков.

Он заметил, что для того, чтобы система заработала, кроме введения самих пресс-карт необходимо внести соответствующие изменения в законодательство. В частности, приравнять Интернет-издание к средствам массовой информации, отменить редакционные удостоверения, внести нормы относительно единой пресс-карты, условий ее выдачи.

В то же время исполнительный директор ІМІ Виктория Сюмар считает, что изменения следует вводить постепенно, и на первых этапах введения единой пресс-карты должны действовать и редакционные удостоверения.

Напомним, что над введением единой национальной пресс-карты сейчас работают НСЖУ и НМПУ.