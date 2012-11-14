На мать Оксаны Макар подают в суд

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила правозащитница, руководитель общественной приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека в Николаеве Елена Кабашная.

По словам Е.Кабашной, в настоящее время в Жовтневом райотделе внутренних дел Николаева рассматривается заявление от имени женской организации «Дана», основанное на документах, которые были переданы в прокуратуру Николаевской области.

Документы получены из интерната, в котором несколько лет находилась О.Макар, и «содержат подтверждение того, что Т.Суровицкая способствовала тому, что в 12 лет Оксана фактически была отдана в сексуальное рабство, а затем занималась проституцией», сказала Е.Кабашная.

«Если по материалам милиции не будет возбуждено уголовное дело, мы подадим в суд гражданский иск о привлечении Суровицкой к ответственности», - заявила Е.Кабашная.

Как сообщалось, 9 марта в Николаеве трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом пытались сжечь заживо. Девушка умерла 29 марта в Донецком ожоговом центре, где она находилась с 16 марта и перенесла несколько операций.

Приговор обвиняемым по делу О.Макар огласят 20 ноября.

Прокуроры требуют приговорить обвиняемого по делу об изнасиловании и убийстве О.Макар Евгения Краснощека к пожизненному заключению, а Артема Погосяна и Максима Присяжнюка – к 14 и 15 годам лишения свободы.