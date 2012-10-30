20 ноября огласят приговор убийцам Макар

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, сегодня в Центральном районном суде Николаева, который рассматривает дело О.Макар, состоялись дебаты сторон.

После дебатов суд удалился в совещательную комнату, оглашение приговора назначено ориентировочно на 20 ноября.

Как сообщал УНИАН, прокуратура просит Центральный районный суд Николаева осудить обвиняемых по делу О.Макар Евгения Краснощека - к пожизненному заключению, а Максима Присяжнюка и Артема Погосяна лишить свободы на 15 и 14 лет, соответственно.

Справка УНИАН. 9 марта в Николаеве трое молодых людей заманили в квартиру 18-летнюю О.Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь живьем. На заброшенном строительстве Оксану нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь Оксаны, но 29 марта она умерла в Донецком ожоговом центре.

Слушания по делу начались 24 мая в Центральном районном суде г. Николаева. Заседания проходят частично в закрытом режиме из-за рассмотрения интимных подробностей дела.

Прокуратура выдвинула обвинения Е.Kpacнoщеку, А.Пoгocяну и М.Пpиcяжнюку. Все трое обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статьи 115, ч. 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Е.Краснощеку, кроме этих двух статей, инкриминируют еще и ч.3 статьи 153 УK Украины (насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах).