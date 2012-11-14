Милиция говорит, что свободовец скорее мошенник, чем политзаключенный

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления по связям с общественностью Министерства внутренних дел.

В частности, как отметили в МВД, в Киеве в последнее время в Святошинское районное управление милиции начали обращаться частные предприниматели и граждане, которые заявляли, что якобы один из работников «Киевэнерго» брался решить их проблемы, касающиеся их взаимоотношений с этой компанией. За свои «услуги» мужчина брал деньги - от 20 тыс. до 250 тыс. грн.

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В милицию поступило 10 таких заявлений. По данному факту следственным отделом Святошинского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве было возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования уголовного дела правоохранители установили человека, который, по свидетельствам пострадавших, похож на «неизвестного сотрудника «Киевэнерго». Сотрудники милиции провели ряд следственных действий, после чего был задержан 30-летний уроженец Сумской области Артем С, сообщили в МВД.

Расследуя уголовное дело, правоохранители выяснили, что этот гражданин в период с 2010 года по сентябрь 2012 мошенническим путем завладел денежными средствами граждан на общую сумму около 700 тыс. грн.

Во время проведения санкционированного обыска в квартире мужчины были изъяты вещественные доказательства, которые сейчас приобщены к материалам уголовного дела.

Против гражданина С. следственным отделом Святошинского РУ возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

13 ноября Артем С. задержан в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня «Свобода» заявила о задержании в Киеве активиста партии Артема Семенихина, который баллотировался в Верховную Раду в 159-м округе в Сумской области.

"Свободовца пригласили в райотдел милиции "на разговор" якобы по делу о мошенничестве. Артема целый день продержали в участке, отобрали телефон, а родным, которые ожидали его у выхода, отказались дать какие-либо объяснения по поводу статуса задержанного", - проинформировали в пресс-службе партии.

По словам "свободовцев", все процессуальные действия, вопреки Конституции, происходили в отсутствие адвоката задержанного. «В конце концов представители МВД заявили, что задерживают Артема на 72 часа до избрания меры пресечения", - сообщили в пресс-службе.

"Свободовцы" считают, что все события вокруг А.Семенехина следует расценивать как "продолжение политических преследований и давления власти на представителей оппозиции на протяжении выборов и поныне".