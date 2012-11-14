Экс-посол: В США больше не воспринимают Украину как демократическое государство

Об этом С.Пайфер заявил в интервью журналу "Український тиждень".

"Резолюции очень хорошо передают, что в действительности думает Конгресс об Украине, и указывают на то, что американская власть рассматривает возможность санкций", - сказал С.Пайфер.

При этом он добавил, что "больше всего поражает то, что последняя резолюция сенатора Ричарда Дурбина, поддержанная Сенатом в сентябре, призывает не выдавать визы отдельным украинским чиновникам".

Дипломат также назвал "смешным" заявление Министерства иностранных дел Украины о принятии резолюции Сената по нелегитимной процедуре. "Это просто смешно. Американский Конгресс на протяжении 20 лет был очень и очень доброжелателен к Украине. И здесь ни один человек не выступил против. Не осталось никого, кто защищал бы нынешнее правительство. Существует общее виденье, что сегодня Украина уже не демократическое государство. Это очевидно", - отметил С.Пайфер.

Вместе с тем бывший посол считает преждевременным говорить о введении санкций против Украины в ближайшем будущем. "Да, пока рановато говорить о введении санкций в ближайшем будущем, но еще год назад не было и таких разговоров", - напомнил он.

"Должен уточнить, что речь идет не об украинском населении, а о правительстве. Ограничения будут касаться конкретных людей, ответственных за регресс и свертывание демократии", - уточнил С.Пайфер.

По его словам, прецеденты введения санкций уже существуют: "По делу Магнитского голосование тоже еще не состоялось, но в действительности некоторые люди из упомянутого списка уже среди тех, кому не будут выдавать визу. США хотят, чтобы это было не административное решение, а закон, принятый Конгрессом. 10 лет тому назад такие санкции были применены в отношении Беларуси. То есть опыт введения такого рода административных и законодательных инициатив существует".

"Конечно, Украина не Беларусь. Пока. Но стоит обратить внимание на то, насколько негативной была реакция Москвы на "список Магнитского". Это действенная мера, и, по моим наблюдениям, в Конгрессе США есть люди, готовые поддержать такие действия против Киева", - отметил он.

Бывший посол США в Украине также считает "сомнительным" избирательный процесс в Украине, особенно по сравнению с предыдущими выборами. "Общее ощущение: Украина предприняла существенный шаг назад", - констатировал он.

С.Пайфер подчеркнул, что выборы в Украине вызвали серьезное разочарование со стороны Госдепартамента США, Евросоюза и большинства европейских стран. "Власть использовала админресурс на протяжении кампании, кандидаты не имели равного доступа к СМИ. Есть вопросы относительно прозрачности работы Центральной избирательной комиссии. Да и понятно, что можно сказать о выборах в стране, где два лидера оппозиции – Юлия Тимошенко и Юрий Луценко – находятся за решеткой. Весь электоральный процесс был сомнительным, особенно, если сравнивать с президентской гонкой 2010 года и парламентскими 2007-го", - объяснил дипломат.