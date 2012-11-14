ЦИК напоминает, что новые «неприкосновенные» уже могут сдавать документы

Новоизбранные депутаты уже могут нести в Центральную избирательную комиссию документы для их регистрации.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, сегодня состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, которое провел ее председатель Владимир Шаповал.

После соответствующего обсуждения ЦИК утвердила Порядок рассмотрения документов лиц, избранных народными депутатами Украины в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах, для регистрации их народными депутатами Украины. Указанным порядком, в частности, предусмотрено, что лицо, избранное народным депутатом, подает в Центральную избирательную комиссию необходимые документы не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования результатов выборов.