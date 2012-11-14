ГПУ хочет дать правоохранителям право доступа к протоколам с "мокрыми" печатями

Генеральная прокуратура Украины предлагает дать правоохранительным органам право доступа к протоколам с «мокрыми» печтатями во время проведения выборов.

Как сообщает «КоммерсантЪ – Украина», Генеральная прокуратура направила Президенту Виктору Януковичу предложения по внесению изменений в закон о выборах народных депутатов. Среди прочего предлагается наделить Центризбирком дополнительными полномочиями, касающимися вмешательства в работу окружных избиркомов.

Предложения Генпрокуратуры по внесению изменений в Закон «О выборах народных депутатов» генеральный прокурор Виктор Пшонка представил Президенту В.Януковичу в понедельник, 12 ноября.

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Эти предложения сформулированы в четырех пунктах и носят общий характер. «Не урегулирован механизм выполнения ЦИК функций окружной избирательной комиссии в вопросе установления результатов голосования, прежде всего в случае ее бездеятельности», - говорится в документе.

Аргументируя свою позицию, Генпрокуратура напомнила о работе ОИК N197 (Канев, Черкасская область) и ОИК N223 (Киев, Шевченковский район), где на протяжении нескольких дней «фактически не проводился прием протоколов участковых избирательных комиссий».

В информационной записке ГПУ содержится еще одно предложение, предполагающее расширение полномочий ЦИК. «Законом не предусмотрен действенный механизм реагирования комиссий в случае, если кандидаты нарушают избирательное законодательство», - сказано в документе. Если первые два предложения Генпрокуратуры касались расширения полномочий ЦИК, то два последующих - работы правоохранительных органов и судов.

«Не определены особенности доступа к оригиналам избирательной документации (протоколы участковых комиссий) судов, правоохранительных органов и государственных исполнителей», - сказано в документе.

В качестве примера в записке приводится округ № 132 (Первомайск, Николаевская область), где изъятие государственными исполнителями протоколов участковых комиссий привело к массовым нарушениям общественного порядка.

Последнее, четвертое предложение обусловлено ситуацией, сложившейся в округе № 94 (Обухов, Киевская область), где окружная избирательная комиссия не учла голоса более 30 тысяч избирателей с 27 участков.

«В законе отсутствуют критерии, по которым голосование на отдельных участках может быть признано недействительным в случае недопуска на эти участки наблюдателей», - отмечают в Генпрокуратуре.