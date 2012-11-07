В минское посольство Литвы бросили две бутылки с «коктейлем Молотова»
13:35, 07 ноября 2012Мир
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В Минске на территорию Посольства Литвы бросили две бутылки с «коктейлем Молотова».
Последствия для посольства Литвы могли быть и хуже
Как сообщили УНИАН в Посольстве Литвы в Беларуси, бутылки были брошены 6 ноября в 22.45 по местному времени.
«Вчера вечером на территорию были заброшены две бутылки с «коктейлем Молотова». Они загорелись, но нашим полицейским удалось их загасить. Благодаря случаю ущерба никакого не было, хотя последствия могли быть и хуже», - отметили в посольстве.
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