Суд не захотел отменить переголосование в округе Губского

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батькивщины”.

В частности, Киевский административный апелляционный суд отклонил иск кандидата в народные депутаты от Объединенной оппозиции «Батькивщина» по округу №197 (г. Канев) Леонида Даценко к Центральной избирательной комиссии.

Кандидат от объединенной оппозиции обжаловал решение ЦИК от 5 ноября, согласно которому 5 округов были признаны такими, в которых «невозможно установить результаты выборов».

По мнению судей, во главе с председательствующим Ярославом Мамчуром, Л.Даценко не привел обстоятельных фактов по поводу нарушения его прав, а также фактов, определяющих, что ЦИК действовала неправомерно.

При этом сам Л.Даценко, комментируя решение КААС, отметил, что считает решение политическим и заготовленным на улице Банковой.

«Я считаю, что власти специально не позволяет установить результаты выборов в 5-ти мажоритарных округах, поскольку там победили представители оппозиции и учитывая ситуацию в Верховной Раде, эта цифра может стать важной», - сказал Л.Даценко.

Кандидат от «Батькивщины» также отметил, что готов участвовать в повторных выборах, если они будут.

«Вопрос не в перевыборах. Я уверен, что за кандидатуру Даценко проголосовали бы еще больше граждан. Вопрос в том, что кандидат Губский и власти, снова задействуют репрессивную машину и нивелируют волеизъявление жителей Канева», - сказал Л.Даценко.

Он также сообщил, что собирается обжаловать решение суда в Высший админсуд Украины в двухдневный срок.

Как сообщал УНИАН, в округе №197 с центром в городе Канев Черкасской области по данным сайта ЦИК победил самовыдвиженец, народный депутат Богдан Губский. Альтернативный подсчет голосов Объединенной оппозиции засвидетельствовал победу выдвиженца ВО "Батькивщина" Леонида Даценко. 5 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты выборов в одномандатных избирательных округах №94, 132, 194, 197, 223.