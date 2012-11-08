СМИ: Мандат брата Балоги через суд отошел к регионалу
Окружная избирательная комиссия № 71 (центр - город Хуст, Закарпатская область) 7 ноября 2012 своим решением отменила результаты голосования на трех участках.
Таким образом кандидаты, получившие первый и второй результаты, поменялись местами, сообщает гражданская сеть ОПОРА.
Основание отмены результатов выборов на участках - решение Львовского апелляционного административного суда о неправомерных действиях членов, упомянутых УИК по отношению к представителю кандидата в народные депутаты Украины от Партии регионов Степана Деркача.
2 ноября ОИК отменила в округе результаты голосования на участке № 210 188.
Ранее, по состоянию на дообеденное время 7 ноября, первое место в округе занимал кандидат от партии "Единый Центр" Павел Балога (22 209 голосов), второе - кандидат от Партии регионов Степан Деркач (21 992 голоса).
После отмены результатов голосования на трех участках победителем выборов в округе становится Степан Деркач с 21 680 голосами. У Ивана Балоги остается результат 21 165 голосов.
Представители Павла Балоги в ОИК назвали решение об отмене результатов на участках неправомерным.
5 ноября председатель хустской ОИК Ольга Кадар отбыла в Центральной избирательной комиссии сдавать протоколы результатов голосования без члена ОИК от "БЮТ-" Батькивщины ". В итоге, в ЦИК не приняли протоколы.
Также, ЦИК своим решением в начале этой недели заменила 5 членов хустской ОИК.
Как заявил представитель "Единого Центра" Вадим Карасев, среди новых назначенных членов ОИК - теща Степана Деркача Валентина Шин и водитель Степана Деркача Евгений Угляй.