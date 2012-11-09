Колесников назвал скандалы на проблемных округах «инсинуациями оппозиции»

"Безусловно, это хороший результат. Да, мы надеялись получить больше голосов. Но проанализировав явку избирателей почти во всех областях, которые нас поддерживают, обнаружили, что наших соратников на участки пришло меньше. Из-за этого создался дисбаланс. Если бы явка была ровной по стране, мы бы получили 35%. Но и 30% для власти, которая получила в наследство огромную финансовую пропасть и высокие цены на энергоносители, - очень хороший результат", - заявил Колесников в интервью "Корреспонденту".

Вице-премьер также объяснил, почему на востоке ПР потеряла 2 млн голосов по сравнению с предыдущими выборами 2007 года: "Она (явка - ред.) в целом по стране стала меньше. Просто на востоке - меньше, чем где-либо. Этот результат требует глубокого исследования, которое мы проведем. В мире же есть разные причины снижения явки. Традиционно, чем выше уровень жизни людей, тем ниже явка. В таком случае люди становятся аполитичными. Поэтому я бы ситуацию не драматизировал".

Кроме того Борис Колесников просить не драматизировать ситуацию, сложившуюся вокруг проблемных округов.

"Из 225 округов проблемных - 11. Как можно говорить о каких-то нарушениях, если по пропорциональной системе никаких нарушений не выявлено? Причем все это подтвердили. Если есть споры в мажоритарных округах, они должны решаться цивилизованно. Соответственно, если не удалось достичь компромисса на уровне участка, то есть подсчитать голоса, тем более что вся эта процедура записывалась на видео, то нужно добиваться пересчета. Почему представители, которые проиграли, не берут видеодокументы и не идут в суд? Это вопрос к ним", - заявил он.

"Это оппозиция считает, что проблемы есть, а власть - что их нет. Поэтому для таких случаев есть суд. Какое решение он примет, того власть и признает победителем. По Киеву, например, люди, которые спорят, вообще не представляют власть. Так что все это исключительно инсинуации оппозиции, цель которых - заполучить себе дополнительные баллы, а также дестабилизировать процессы в Украине", - заявил Колесников.

Он также отметил при этом, что "ни к чему хорошему это не приведет. Я это все проходил с этими оранжевыми жуликами в 2004-2005 годах. Они хотят вторую серию? Пожалуйста. Но Партия регионов не имеет никакого отношения к фальсификациям".

Колесников также заявил, что Партии регионов удастся создать большинство, при этом он не уточнил, кто станет союзником "регионалов". Отвечая на вопрос, будет ли ПР сотрудничать со Свободой, он заявил: "Мы не видим за ней глубокой идеи - ни политической, ни экономической. Это все уже было, все просто забыли, 80 лет назад в Европе (приход к власти в Германии Адольфа Гитлера). И закончилось очень плачевно".

Кроме того, "регионал" высказался по поводу обновления состава Кабмина.

"Мне как члену действующего правительства как минимум неэтично это комментировать. Но я считаю, что наше правительство поработало удачно. Есть какие-то плюсы, есть минусы.... Но я уверен, что у Президента хватит решимости до конца довести дело. Иначе страна просто не может идти вперед, она продолжит стагнацию. Что касается Кабмина, Янукович - победитель президентских выборов, поэтому имеет карт-бланш на замену и всего правительства, и его отдельных членов", - заявил он.