Постановление ВР о перевыборах опубликовали в официальной прессе

Текст постановления "Об обращении ЦИК по поводу выборов народных депутатов в одномандатных избирательных округах № № 94, 132, 194, 197 и 223" опубликован в издании "Голос Украины".

Также Рада поручила Кабинету министров безотлагательно обеспечить финансирование повторных выборов в установленном порядке, пишет gazeta.ua.

ВР рекомендовала ЦИК назначить перевыборы согласно ч.2 ст.104 закона "О выборах народных депутатов Украины", в которой говорится, повторные выборы проводятся в одномандатном округе в случае, если выборы в нем признаны несостоявшимися, или если лицо после его избрания не получило депутатского мандата в порядке, установленном настоящим законом.

Также сказано, что решение о проведении повторных выборов принимает ЦИК. При этом повторные выборы депутата проводятся в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня опубликования решения об их назначении.