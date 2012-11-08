В Черкасщине возмущены, что остались без двух мажоритарщиков
23:29, 08 ноября 2012Политика
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Черкасский горсовет принял обращение к Президенту, Генеральной прокуратуре, МВД и ЦИК с требованием провести расследование и восстановить законность в избирательных округах № 194 (центр - Черкассы) и № 197 (Канев).
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты горсовета требуют обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в этих округах, и привлечь к ответственности лиц, по вине которых не установлены результаты выборов или произошли фальсификации.
Мэр Черкасс Сергей Одарич заявил, что всегда есть человек или люди, действия которых или бездействие привели к тому, что результат выборов не установлен.
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Такие вещи должны завершаться расследованием и привлечением к ответственности виновных, сказал он.
37 депутатов Черкасского горсовета из 60 поддержали это обращение.
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