ЦИК рассчитывает, что парламент найдет деньги на перевыборы

15:24, 07 ноября 2012
Политика
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ЦИК рассчитывает, что ВР предусмотрит в бюджете-2013 расходы на проведение повторных выборов в пяти одномандатных округах.

Михаил ОХЕНДОВСКИЙ

Член Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский рассчитывает, что Верховная Рада во время рассмотрения проекта государственного бюджета на 2013 год предусмотрит расходы на проведение повторных выборов народных депутатов в пяти одномандатных избирательных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Охендовский заявил сегодня журналистам в ЦИК.

"Государственный бюджет Украины на 2012 год не содержит бюджетных назначений на проведение повторных выборов. Надеемся, что соответствующие расходы будут учтены во время рассмотрения Верховной Радой проекта бюджета на 2013 год", - сказал М.Охендовский.

В то же время, по его словам, ЦИК еще не определял объем финансовых ресурсов, необходимых для проведения повторных выборов.

"Размер расходов Центральной избирательной комиссии предстоит определить", - отметил член ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты выборов в одномандатных избирательных округах №94, 132, 194, 197, 223.

6 ноября Верховная Рада приняла постановление, в котором рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

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