Пилипишин предлагает ОИК № 223 прекратить пересчитывать голоса

Кандидат в народные депутаты Виктор Пилипишин предложил окружной избирательной комиссии № 223 прекратить повторный пересчет голосов.

Соответствующее заявление окружкома подал его доверенное лицо Андрей Лисовский, сообщает «Украинская правда».

В документе содержится напоминание, что окружком № 223 проводил пересчет на 11-ти участках во исполнение судебного решения, которое было получено по иску самого В.Пилипишина.

"Кандидат в народные депутаты Пилипишин предлагает повторный подсчет по участкам, которые не были перечислены, не проводить, или провести его в способ, который будет определен ОИК", - говорится в заявлении.

Как известно, ранее во время пересчета голосов оказалось, что бюллетени за основного конкурента В.Пилипишина, кандидата от ВО «Свобода» Юрия Левченко были испорчены, признаны недействительными, и таким образом В.Пилипишин опередил соперника.

В свою очередь, Ю.Левченко прокомментировал такую инициативу В.Пилипишина следующим образом: "Это показывает его отношение к законам и правилам. Закон, что дышло, как повернешь, так и вышло".

"Теперь они успели фальсифицировать достаточное количество голосов, чтобы показать Пилипишина, как победителя. И дальше уже не надо пересчитывать", - уточнил он.

Ю.Левченко добавил, что по его подсчетам был испорчен 1361 бюллетень.

"У меня сейчас есть такое желание заставить их дальше пересчитывать и выполнять решение суда. Надо же документировать все их фальсификации", - сказал он.