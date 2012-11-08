Пилипишин предлагает ОИК № 223 прекратить пересчитывать голоса
Пилипишин предложил ОИК № 223 прекратить повторный пересчет голосов.
Кандидат в народные депутаты Виктор Пилипишин предложил окружной избирательной комиссии № 223 прекратить повторный пересчет голосов.
Соответствующее заявление окружкома подал его доверенное лицо Андрей Лисовский, сообщает «Украинская правда».
В документе содержится напоминание, что окружком № 223 проводил пересчет на 11-ти участках во исполнение судебного решения, которое было получено по иску самого В.Пилипишина.
"Кандидат в народные депутаты Пилипишин предлагает повторный подсчет по участкам, которые не были перечислены, не проводить, или провести его в способ, который будет определен ОИК", - говорится в заявлении.
Как известно, ранее во время пересчета голосов оказалось, что бюллетени за основного конкурента В.Пилипишина, кандидата от ВО «Свобода» Юрия Левченко были испорчены, признаны недействительными, и таким образом В.Пилипишин опередил соперника.
В свою очередь, Ю.Левченко прокомментировал такую инициативу В.Пилипишина следующим образом: "Это показывает его отношение к законам и правилам. Закон, что дышло, как повернешь, так и вышло".
"Теперь они успели фальсифицировать достаточное количество голосов, чтобы показать Пилипишина, как победителя. И дальше уже не надо пересчитывать", - уточнил он.
Ю.Левченко добавил, что по его подсчетам был испорчен 1361 бюллетень.
"У меня сейчас есть такое желание заставить их дальше пересчитывать и выполнять решение суда. Надо же документировать все их фальсификации", - сказал он.