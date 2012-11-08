Левченко опасается, что Пилипишина могут незаконно объявить победителем

Кандидат в народные депутаты от ВО «Свобода» по 223-м киевском избирательному округу Юрий Левченко считает, что пересчет результатов голосования в пределах некоторых участков, в ходе которого фальсифицируется избирательная документация, продолжается несмотря на решение ЦИК о необходимости перевыборов для того, чтобы объявить победителем Виктора Пилипишина, а потом обжаловать решение ЦИК в суде.

Об этом Юрий Левченко заявил в эфире «5 канала».

«У меня есть подозрение, почему, собственно происходит этот пересчет, несмотря на то, что якобы будут новые выборы. Вот сейчас они сделают этот пересчет, установят через фальсификации бюллетеней, якобы Пилипишин победил. Потом Пилипишин подаст в суд на ЦИК, отменяет постановление ЦИК о перевыборах, и таким образом его объявят незаконным победителем», - заявил Левченко.

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«Если бы ЦИК хотела установить результаты, а не хотела переложить ответственность на других людей, на другие инстанции, то они просто вытребовали протоколы с мокрыми печатями, которые есть в наличии с каждого участка, и по этим протоколам установили результаты», - отметил он.