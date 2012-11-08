Врачи считают, что Тимошенко - в норме, раз «сама себя обслуживает»

Состояние здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, относительно удовлетворительное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал главный врач ЦКБ «Укрзалізниці» Михаил Афанасьев.

«Мы бываем у нее каждый день. Ее беспокоят боли, но, в принципе, состояние относительно удовлетворительное. Она себя обслуживает, она ходит в душ», - сказал М.Афанасьев.

Он отметил, что с момента объявления экс-премьером голодовки прошло 10 суток.

«За это время ее активность, безусловно, снижена. Это связано с тем, что она в настоящее время не принимает процедур, назначенных немецкими врачами», - сказал врач.

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По словам М.Афанасьева, 6 ноября состояние здоровья Ю.Тимошенко обсуждали украинские члены международной медицинской комиссии. «Мы встречались с членами международной медицинской комиссии 6-го числа. Прошел дружеский, плодотворный разговор со специалистом-гастроэнтерологом, нейрохирургом, и нами, невропатологами. Были отработаны мероприятия, чтобы облегчить ее состояние», - сказал М.Афанасьев. Он добавил, что на сегодняшний день украинские врачи не имеют заключений лечащих врачей Ю.Тимошенко из берлинской клиники «Шарите».

«На сегодняшний день у нас нет никаких заключений немецких врачей, кроме последнего, которое было 14 октября. С того времени мы не получали никаких сообщений. Мы знаем, что Минздрав трижды обращался в клинику «Шарите», но пока, по нашей информации, не получило ответа», - отметил врач.

Он выразил надежду, что украинские специалисты в ближайшее время получат рекомендации немецких врачей Ю.Тимошенко, а также надежды на то, что специалисты клиники «Шарите» смогут убедить экс-премьера прекратить голодовку.

По словам М.Афанасьева, Ю.Тимошенко «принимает определенные лечебные средства», а также «она питьевой режим соблюдает».