Лазаренко просит разрешения на временное пребывание в США

Об этом УНИАН сообщила адвокат П.Лазаренко Марина Долгополая Она отметила, что в настоящее время П.Лазаренко находится в государственном заведении, которое используется иммиграционной службой США для содержания лиц, в отношении которых решаются вопросы о праве пребывания на территории этой страны.

По ее словам, П.Лазаренко подал ходатайство в Иммиграционный суд города Сан-Франциско о предоставлении ему временного статуса на право пребывания на территории США. В этом ходатайстве не говорится о предоставлении ему политического убежища, а только о праве временного пребывания. Некоторые украинские СМИ ошибочно сообщили, якобы П.Лазаренко просит политическое убежище в США, заметила адвокат.

Как отмечает М.Долгополая, П.Лазаренко уже получил ответ о том, что дело будет рассмотрено указанным судом, судья Лора Рамирес. Защитники П.Лазаренко ожидают, что слушание по этому вопросу будет начато уже через 2-3 недели.

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По словам адвоката, «П.Лазаренко подтверждает свое стремление как можно скорее вернуться в Украину. Однако, учитывая отсутствие гарантий его личной безопасности на Родине, независимого правосудия и из-за предвзятости к его личности руководства Генеральной прокуратуры Украины, П.Лазаренко и его защитники считают в настоящее время единственно верным шагом получение им временного статуса в США».

Как сообщал УНИАН, 2 ноября адвокат П.Лазаренка Дениел Горовиц сообщил газете "КоммерсантЪ-Украина", что экс-премьер-министр Украины П.Лазаренко, едва выйдя на волю 1 ноября в 2012 г., опять очутился за решеткой.

По его словам, после освобождения П.Лазаренко из калифорнийской тюрьмы Terminal Island он опять задержан в связи с неопределенностью его статуса в США.

Ожидается, что экс-премьер останется в изоляторе до тех пор, пока американские власти не примут решение о его легализации или депортации.

Как отмечает издание, у П.Лазаренко в США нет ни действующей визы (срок действия последней закончился еще в 2000 году), ни статуса политического беженца (в 1999 году экс-премьер подавал просьбу о его предоставлении, но из-за начавшегося судебного процесса иммиграционная служба США так и не приняла соответствующего решения).

Также сообщается, что хотя у П.Лазаренко есть недвижимость в США, здесь живет жена и как минимум двое его детей, но и это не является достаточным юридическим поводом для пребывания политика на американской земле, ведь у него нет ни официально оформленного вида на жительство в Штатах, ни даже действующего украинского загранпаспорта (срок действия настоящего документа ограничен 10 годами, а П.Лазаренко находится в США уже 13 лет).

Между тем, как сказал адвокат Д.Горовиц: «Мой клиент получил разрешение на пребывание в Соединенных Штатах, но на территории изолятора Иммиграционной и таможенной полиции, где он подает просьбу о том, чтобы остаться (в США как свободный гражданин —"Ъ") до решения вопросов, связанных с его безопасностью и возможностью его политического убийства".

В иммиграционной и таможенной полиции изданию уточнили, что П.Лазаренко уже в изоляторе для мигрантов, расположенном в маленьком городке Аделанто, в сотне километров от Лос-Анджелеса.

Напомним, П.Лазаренко возглавлял правительство Украины с июня 1996 по июль 1997 года. В 1998 году он стал народным депутатом и возглавил фракцию «Громада».

Он был арестован в США в феврале 1999 года с панамским паспортом и провел в тюрьме в ожидании процесса около четырех лет.

В июне 2003 года его выпустили под залог в размере 65 млн долларов, однако 1 октября 2008 года экс-премьер решил вернуться в американскую тюрьму, заявив, что побаивается за свою жизнь.

П.Лазаренко в ноябре 2009 года был приговорен к 97 месяцам заключения за 8-ю пунктами обвинения. Американская прокуратура обвиняла П.Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве, перевозке похищенного авуара и отмывании в 1994-1999 годах 280 млн. долларов.

Первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил, что П.Лазаренко будет арестован, как только окажется на территории Украины.