Пропавшая в Сирии журналистка попросила о помощи через Facebook (видео)

Видеообращение на арабском языке длительностью 15 секунд размещено на ее странице в Facebook.

«Меня зовут Анхар. Я нахожусь в городе Хомс. Я прошу украинское и российское посольства, а также сирийское правительство выполнить требования похитителей», - говорит А.Кочнева.

О требованиях похитителей заложница не сообщила.

Как сообщал УНИАН, 15 октября Министерство иностранных дел Украины сообщило, что похищенная в Сирии журналистка А.Кочнева является гражданкой Украины.

«МИД Украины и Посольство Украины в Сирии получили информацию о похищении гражданки Украины, которая находилась в этой стране. По данным, которые мы получили от миграционной службы Сирии, женщина, 1972 года рождения, является гражданкой Украины, пересекла сирийскую границу 22 сентября этого года через международный аэропорт Дамаска по приглашению одной из общественных организаций», - сказал пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров. Он сообщил, что, по информации, полученной от съемочной группы одного из российских телеканалов, с которым гражданка Украины в последнее время работала как переводчик, в течение 12-13 октября она несколько раз выходила на связь. В телефонном режиме украинка подтвердила факт своего похищения 9 октября в районе населенного пункта провинции Хомс и принудительного удержания боевиками основной сирийской оппозиционной военизированной группировки Свободной сирийской армии.

15 октября Президент Украины Виктор Янукович поручил МИДу, другим органам государственной власти предпринять все меры для освобождения А.Кочневой. В.Янукович отметил, что будет держать это дело на личном контроле.

Конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. К настоящему времени, по различным данным, поступающим в ООН, жертвами насилия в стране стали от 20 до 30 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.