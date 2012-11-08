В России уже ждут, что Обама станет более гибким в вопросах ПРО

"Мы надеемся на то, что будучи переизбранным, президент Обама будет более гибким в вопросах учета мнения России и других государств в отношении того, какова должна быть конфигурация противоракетной обороны наших партнеров, НАТО. Мы надеемся, по крайне мере на это", - сказал он на конференции в Москве, пишет РИА "Новости".

Участники международной конференции "Ядерное оружие и международная безопасность в ХХI веке", организатором которой выступает Российский совет по международным делам (РСМД), обсуждают в четверг в Москве проблемы ядерного разоружения.

"Что касается публичных заявлений относительно того, что ПРО США не против России, то мы словам не верим. Михаил Сергеевич Горбачев верил словам, мы не верим. Мы такие, знаете ли, плохие парни", - сказал Рогозин.

Планы развития американской глобальной системы противоракетной обороны и, в частности, ее европейского сектора (ЕвроПРО) стали настоящим камнем преткновения в отношениях России и США.

Как сообщал УНИАН, не предназначавшийся для прессы фрагмент разговора между американским и российским президентами в Сеуле в марте 2012 года попал в СМИ.

Дмитрий Медведев и Барак Обама разговаривали при работающем микрофоне еще до начала пресс-конференции. В частности, Обама сказал Медведеву, что у него после выборов будет больше возможностей для сотрудничества с Россией по ПРО в Европе.