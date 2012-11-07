ЦИК объявил официальные результаты выборов еще в 27 округах

Центральная избирательная комиссия признала избранными еще 27 народных депутатов, которые победили в одномандатных избирательных округах: №№ 5, 8 (Крым) №№ 30, 32, 39 (Днепропетровская область) №№ 77, 78, 82 (Запорожская область) № 96 (Киевская область), № 103 (Кировоградская область) № 114 (Луганская область) №№147, 151 (Полтавская область) № 157 (Сумская область) №№ 169, 170, 174, 175, 177, 181 (Харьковская область) № 195 (Черкасская область) № 202 (Черновицкая область) №№205, 208 (Черниговская область) и №№ 213, 219, 221 (Киев).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК.

Таким образом, признаны избранными Валентина Лютикова (округ №5, Партия регионов), Борис Дейч (округ №8, Партия регионов), Константин Гузенко (округ №30, Партия регионов), Юрий Любоненко (округ №32, Партия регионов), Юрий Самойленко (округ №39, Партия регионов).

Мандат депутата после регистрации получат Вячеслав Богуслаев (ОИО №77, Партия регионов), Александр Пономорев (округ №78, самовыдвижение), Александр Дудка (округ №82, Партия регионов).

Кроме того, признаны избранными Ярослав Москаленко (округ №96, Партия регионов), Сергей Кузьменко (округ № 103, Партия регионов), Владимир Демишкан (округ №114, Партия регионов), Олег Кулинич (округ №147, самовыдвижение), Тарас Кутовый (округ №151, партия "УДАР"), Олег Медуница (округ №157, Всеукраинское объединение "Батьківщина"), Ирина Бережная (округ №169, Партия регионов), Дмитрий Святаш (округ №170, Партия регионов), Александр Фельдман (округ № 174, Партия регионов), Владимир Кацуба (округ №175, Партия регионов), Виктор Остапчук (округ №177, Партия регионов), Евгений Мураев (округ №181, Партия регионов), Владимир Зубик (округ №195, самовыдвижение), Александр Фищук (округ №202, Всеукраинское объединение «Батьківщина»), Валерий Дубиль (округ №205, Всеукраинское объединение «Батьківщина»), Олег Ляшко (округ №208, Радикальная партия Олега Ляшко), Владимир Яворивский (округ №213, Всеукраинское объединение «Батьківщина»), Владимир Бондаренко (округ №219, Всеукраинское объединение «Батьківщина») и Леонид Емец (округ №221, Всеукраинское объединение «Батьківщина»).

Такие решения утверждены на основании протоколов соответствующих окружных избирательных комиссий.

Таким образом, по состоянию на 7 ноября ЦИК признала избранными 51 народного депутата.