ЦИК объявил официальные результаты в 22 одномандатных округах

Центральная избирательная комиссия признала избранными 22 народных депутатов, победивших в одномандатных избирательных округах № 24, 25, 27, 29, 31, 33, 36 (Днепропетровская область), № 45, 57 (Донецкая область), № 69 (Закарпатская область) № 74, 79 (Запорожская область), № 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113 (Луганская область), № 146 (Полтавская область), № 200 (Черкасская область) и № 214 (Киев).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК.

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Таким образом, признаны избранными Яков Безбах (округ № 24, самовыдвижение), Игорь Циркин (округ № 25, Партия регионов), Александр Момот (округ № 27, Партия регионов), Виктор Бутковский (округ № 29, Партия регионов), Константин Гузенко (округ № 30, Партия регионов), Константин Павлов (округ № 31, Партия регионов), Вячеслав Задорожний (округ № 33, Партия регионов), Артур Мартовицкий (округ № 36, Партия регионов).

Депутатский мандат также получат Ефим Звягильский (округ № 45, Партия регионов) и Сергей Матвиенков (округ № 57, Партия регионов).

ЦИК признала избранными народными депутатами Виктора Балогу (округ № 69, Единый центр), Ярослава Сухого (округ № 74, Партия регионов), Владимира Бандурова (округ № 79, Партия регионов), Сергея Горохова (округ № 105, Партия регионов), Алексея Кунченко (округ №106, Партия регионов), Сергея Дунаева (округ № 107, Партия регионов), Владимира Медяника (округ № 109, Партия регионов), Александра Коваля (округ №111, Партия регионов), Юлия Иоффе (округ №112, Партия регионов) и Виктора Тихонова (округ №113, Партия регионов).

Депутатский мандат после регистрации также получат Юрий Шаповалов (округ № 146, самовыдвижение), Антон Яценко (округ № 200, Партия регионов) и Виктор Чумак (округ № 214, партия "УДАР").

Все эти данные внесены в общий протокол Центральной избирательной комиссии о результатах голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября.