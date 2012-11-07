Азаров: Это были лучшие выборы за всю историю независимой Украины
Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что затягивание с подсчетом голосов избирателей в отдельных округах не может поставить под сомнение демократичность парламентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.
"Это были лучше всего организованные выборы за историю независимой Украины. В девяносто пяти процентах округов они состоялись так, что, например, иностранные наблюдатели (по собственным, непосредственным, еще не искаженным ничьим влиянием, впечатлениям) называли их образцовыми. И только в нескольких округах возникли, к величайшему сожалению, конфликтные ситуации. Вопрос: могут ли несколько проблемных округов повлиять на общую оценку демократичности выборов и на формирование нового состава законодательного органа? Кому-то этого очень хочется", - сказал Н.Азаров.
По мнению премьера, это противоречит здравому смыслу и демократическим нормам.
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Он отметил, что различные споры, конфликтные ситуации, острые противостояния есть практически на всех выборах в разных странах. "Это никого не удивляет и воспринимается, как сопутствующее демократии явление. Почему же в Украине такие случаи вызывают, прошу прощения, истерику? Почему именно те, кто блокирует работу избирательных комиссий, демагогично обвиняют власть в затягивании или искажении подсчета? И здесь появляется второй вопрос: дают ли такие отдельные, искусственно созданные в нескольких округах конфликты основания для обвинений в адрес власти?", - отметил Н.Азаров.
Он еще раз подчеркнул, что правительство никоим образом не влияет на работу избирательных комиссий и установление ими результатов голосования. Глава Кабмина отметил, что это принципиальное положение закона о выборах, за который проголосовали все политические силы.
"Напомню, что избирательные комиссии сформированы из представителей всех политических сил. И ни в одном из тех округов, где возникли конфликты, представители Партии регионов не были ни председателями, ни заместителями, ни секретарями комиссий. Наконец, конфликтуют между собой в основном кандидаты от оппозиции и самовыдвиженцы. Так какие могут быть претензии к власти? Никаких. Я это официально и категорически заявляю", - подчеркнул Н.Азаров.