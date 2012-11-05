Судмедэксперты отказываются снимать побои, полученные под ОИК в Первомайске

Пресс-секретарь областного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Ярослав Индиков заявляет, что в Николаевском бюро судмедэкспертизы гражданам отказывают в снятии побоев, полученных во время стычки с правоохранителями в ночь с 1 на 2 ноября на 132-м округе (Первомайский район Николаевской области).

Как сообщил корреспонденту УНИАН Я.Индиков, после сообщений в прессе о том, что в Первомайске во время стычек с «Беркутом» пострадали только правоохранители, руководитель областного избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Вадим Мериков в течение нескольких дней пытался в бюро судмедэкспретизы зафиксировать легкие телесные повреждения, полученные им во время штурма «Беркутом» помещения ОИК № 132 в Первомайском горсовете.

Во время стычки он получил легкие повреждения в виде синяков на руках и на теле.

По словам Я.Индикова, в бюро судмедэкспретизы В.Мерикову каждый раз называли разные причины отказа: нет врача, приходите в другой день и т.д.

По словам руководителя областного избирательного штаба, ему известно также несколько случаев, когда другим участникам событий в Первомайске также отказали в фиксации побоев.

В.Мериков утверждает, что "в бюро получили негласное распоряжение: всех граждан с подобными телесными повреждениями не принимать".

Как сообщал УНИАН, в ночь с 1 на 2 ноября после первоначального подсчета голосов на 132-м округе (Первомайский район Николаевской области), когда лидировал представитель оппозиции Аркадий Корнацкий, бойцы спецподразделения «Беркут» с представителями исполнительной службы изъяли в ОИК оригиналы протоколов участковых комиссий для передачи их в суд.

ПО словам очевидцев, правоохранители силой выводили присутствующих из помещения ОИК №132, побили стекла.

Позже в прессе сообщалось что во время стычки пострадали от побоев, а также от слезоточивого газа, якобы примененного сторонниками А.Корнацкого, 12 бойцов спецподразделения.