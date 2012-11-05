Оппозиция не поддерживает перевыборов там, где и так победила

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Фронт Змін", об этом заявил на митинге возле ЦИК председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Он отметил, что оппозиция не поддерживает отмену результатов выборов в пяти «спорных» округах, предложенную ЦИК.

«Мы не поддерживаем отмены выборов там, где мы победили. В округе (№ 94) Засухи (депутат от Партии регионов Татьяна Засуха – УНИАН) оппозиция получила на 12 тыс. голосов больше. Мы требуем объявить победителем Виктора Романюка от оппозиции и требуем привлечь Засуху к уголовной ответственности. Она украла голоса», - заявил А.Яценюк.

Председатель Совета Объединенной оппозиции напомнил, что в заявлении «

«У нас есть протоколы, которые удостоверяют победу оппозиции в всех этих округах. Там, где в процессе рассмотрения вопроса не будет достоверных данных, там, где уничтожены протоколы, - мы готовы идти на перевыборы. Мы не боимся этого, потому что мы их однозначно победим. И мы это на этих выборах доказали», - подчеркнул он.

Он обратился к участникам митинга с призывом удержать площадь возле ЦИК: «Чтобы мы удержали эту площадь, удержали нашу победу». «Мы будем стоять до конца», - отметил А.Яценюк.

Он сообщил, что лидеры оппозиции вновь идут к председателю ЦИК Владимиру Шаповалу «с требованием принять законное и конституционное решение о признании победы за оппозиционными кандидатами».

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах - № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев).

ЦИК намерена обратиться в парламент с просьбой назначить повторные выборы в этих округах.