Супруненко рассчитывает на честный пересчет в 216 округе, где победила Ляпина

«От пересчета голосов по 27 участкам я ожидаю объективного результата, то есть по справедливости. А чтобы этот процесс происходил прозрачно, предлагаю провести его с приглашением телекамер, журналистов и международных наблюдателей», - сказал Супруненко, сообщает Укринформ.

Он сообщил, что 4 ноября Апелляционный административный суд Киева удовлетворил его требование о пересчете голосов на 27 участках 216 округа и признал неправомерным недопущения Супруненко до 16 избирательных участков.

«Однако по состоянию на сегодня сам процесс пересчета не происходит. Представители моего оппонента блокируют его и не появляются на заседание», - уточнил кандидат.

Кроме того, он добавил, что данные подсчета голосов, обнародованы на сайте ЦИК, не соответствуют действительности: «Различие объясняется некачественной работой комиссий, при формировании которых было трудно иметь своих представителей, ведь они формировались по квотам партий. А мажоритарщик не имел такой возможности. Поэтому на тех участках, где были мои представители, результат был в мою пользу, а где не было и где были представители моего оппонента, там происходили значительные нарушения».

На вопрос о том, насколько реальной он считает свою победу на выборах, Супруненко сказал: «По моим подсчетам, из 74 участков по 50-ти я выиграю, а на остальных, куда меня не допустили, есть большие сомнения. Результаты по этим участкам не должны приниматься во внимание, поэтому только повторный подсчет даст реальный результат».

Он также отверг все обвинения в его адрес в СМИ. «Меня обвиняют, что я требую чего-то незаконного, но суд четко определил мое право иметь объективный результат», - подытожил Супруненко.

Как известно, на сайте ЦИК размещена информация о том, что победителем избирательной гонки в одномандатном избирательном округе № 216 является представитель Всеукраинского объединения «Батькивщина» Ксения Ляпина, за которую проголосовало 29,27% избирателей, или 26 760 киевлян, на втором месте - самовыдвиженец Александр Супруненко с результатом в 27,70%, за которого отдали свой голос 25 324 избирателя.