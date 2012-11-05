Ефремов не исключает, что за госбюджет возьмется еще нынешний состав ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил на брифинге.

Он отметил, что сегодня общался с первым вице-премьер-министром Украины Валерием Хорошковским, который сообщил, что Кабмин уже заканчивает работу над госбюджетом и планирует в эту среду утвердить его на своем заседании.

«Если правительство в среду передаст теоретически в Верховную Раду бюджет, то мы можем его представить в Верховной Раде в четверг», - сказал А.Ефремов.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 15 сентября вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.