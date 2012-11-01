Батькивщина заявляет, что ее юристам в Винницкой области угрожают расправой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, после судебных заседаний к ним подошли неизвестные, которые пригрозили, что юристы «не доедут до Киева», если не прекратят представлять интересы кандидатов от Объединенной оппозиции в судах и окружных избирательных комиссиях.

«Мы обращаемся к нашим политическим оппонентам. Если они не умеют достойно проигрывать и прибегают к таким позорным методам, тогда они должны осознавать, что будут нести всю полноту ответственности за такие действия», - отмечают в «Батькивщине».

Объединенная оппозиция обращается к органам местной власти с требованием обеспечить правопорядок и безопасность участников избирательного процесса.

ОИК № 11 и № 14, где по результатам голосования побеждают кандидаты от Объединенной оппозиции Наталия Солейко и Иван Мельничук, приняли решение о пересчете голосов, при этом были уничтожены бюллетени с голосами за кандидатов от «Батькивщины».

Кроме того, в 11-й ОИК милиция выталкивала наблюдателей от ОБСЕ из помещения, в то время как члены комиссии подтасовывали бюллетени, отмечают в «Батькивщине».