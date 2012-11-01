Тюремщики рассказали, какие исключения они делают для Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, вчера, 31 октября, осужденной Ю.Тимошенко по ее личной письменной просьбе в виде исключения была опять предоставлена возможность пообщаться с родными по телефону. Разговор длился около одного часа.

В целом 30 и 31 октября Ю.Тимошенко трижды звонила по телефону родственникам.

ГПтС напоминает, что ни действующим законодательством, ни технически (в частности в ЦКБ №5 г. Харькова) не предусмотрены осуществление осужденными, которые находятся на лечении в медицинских заведениях, телефонных звонков.

Как сообщал УНИАН, 31 октября защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко сообщил, что экс-премьер-министру впервые за последнее время наконец разрешили поговорить по телефону с матерью.