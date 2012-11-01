Под конфликтной ОИК №197 оппозиция развернула палаточный городок

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного штаба Объединенной оппозиции, после того, как работа по подсчету голосов в округе №197 фактически была парализована из-за саботажа и исчезновения большинства членов окружной избирательной комиссии, штабы оппозиционных сил, которые поддерживают кандидата от «Батькивщины» Леонида Даценко, приняли решение совместно поддержать требование о защите волеизъявления людей, развернув под зданием ОИК №197 палаточный городок.

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Установлено 10 палаток от ВО «Батькивщина», УДАРа и «Свободы». На каждой палатке надпись, что они являются собственностью народного депутата Константина Бондаренко. Акция объявлена бессрочной и будет продолжаться до тех пор, пока не будет осуществлен честный подсчет голосов избирателей на округе №197.