Губский отрицает, что работа ОИК №197 парализована по его вине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Б.Губского, он обвиняет в этом представителей объединенной оппозиции.

По словам Б.Губского, 30 октября деятельность окружкома в 197 округе была парализована, но не из-за его действий, а в результате «незаконного силового и психологического вмешательства в работу ОИК отдельных народных депутатов, кандидатов в народные депутаты и их представителей».

«Вся деятельность ОИК 30 октября проводилась в атмосфере силового и психологического давления и запугивания, которое привело к ее фактическому блокированию», - утверждает Б.Губский.

По его словам, «…за все время работы окружной избирательной комиссии появился в помещении ОИК всего один раз – 30 октября во время технического перерыва в связи с получением информацию о попытке заблокировать роботу ОИК».

Возле помещения ОИК он увидел «...молодых ребят спортивной внешности, которые пытались не допустить его в помещение ОИК», говорится в сообщении.

А в помещении ОИК, по словам Б.Губского, некоторые народные депутаты, кандидаты в нардепы и их представители, около 40 человек, «нарушали все возможные законы по процедуре подведения итогов голосования, определения их результатов и оказывали давление на членов ОИК».

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По словам Б.Губского, «народный депутата Андрей Шевченко, который на то время присутствовал на заседании ОИК, с бумажки диктовал данные неизвестного происхождения относительно результатов голосования, которые вынуждал вносить в электронную систему ЦИК «Выборы», при этом заходил в серверную комнату, что является прямым нарушением закона».

Б.Губский утверждает, что члены окружкома после трех суток работы «…находятся на грани физического и психологического истощения – так, два члена ОИК потеряли сознание прямо на рабочем месте, трем из них пришлось несколько раз вызывать скорую помощь, а некоторые из членов ОИК были госпитализированы».

Б.Губский считает, что в ОИК №197 «пытаются фальсифицировать результаты голосования путем психологического давления на членов ОИК».

По его словам «в 197 избирательном округе разворачивается кампания дезинформации относительно хода событий».

В то же время Б.Губский заявил, что у него «нет сомнения, что при честном подсчете я буду иметь большинство голосов».

Как сообщал УНИАН, по данным сайта ЦИК, на округе №197 лидирует самовыдвиженец Б.Губский с 34,67% (10 тыс. 081 голос), однако до сих пор обработано всего 48,63% протоколов.

«Батькивщина» заявила, что провластный кандидат Б.Губский «пытается сорвать работу комиссии и таким образом заблокировать победу кандидата от Объединенной оппозиции «Батькивщина» Леонида Даценко».

При этом в «Батькивщине» настаивают, что в соответствии с протоколами с «мокрыми» печатями, их кандидат побеждает Б.Губского с преимуществом в 4 970 голосов.