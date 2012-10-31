Грищенко: Заявление Госдепа США не полностью отражает реальную ситуацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга в Кабинете Министров.

«Прежде всего, заявление заместителя пресс-секретаря Государственного департамента, именно он выступил с соответствующим, очень коротким заявлением, которое, по нашему мнению, не полностью, поскольку идет ссылка как раз на заявление совместное ОБСЕ и других институтов, отражает ее содержание. Следовательно, мы исходим из того, что целый ряд моментов там просто не отражает реальности», - сказал К.Грищенко.

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Он отметил, что Украина готова обсуждать этот вопрос со США, «поскольку в каждой стране есть свои сложности».

К.Грищенко признал, что в украинском избирательном законодательстве есть недостатки, и отметил, что Украина с уважением относится к профессиональным и взвешенным мнениям. «Которые, в принципе, в соответствии с принципами и правилами как раз ОБСЕ должны руководствоваться определенными подходами и стандартами, фактологиями прежде всего. Исходя из действующего законодательства», - отметил К.Грищенко.

Как сообщал УНИАН, Госдепартамент США заявил об обеспокоенности тем, как были проведены парламентские выборы в Украине.

В частности, в заявлении, которое обнародовал представитель Госдепартамента Марк Тонер, речь идет о том, что воскресные парламентские выборы в Украине «были шагом назад от того прогресса, который наблюдался во время предыдущих парламентских выборов и выборов Президента в 2010 году, которые ознаменовали важный шаг, сделанный Украиной по направлению к демократии».

«Мы разделяем обеспокоенность, озвученную в предыдущем отчете Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента и Парламентской ассамблеи НАТО», – отметил М.Тонер.

Представитель Госдепартамента сообщил, что обеспокоенность в данном контексте, в частности, вызывает «использование правительственных ресурсов для того, чтобы поддержать близких власти кандидатов, вмешательство в возможность СМИ получать доступ к информации и преследование оппозиционных кандидатов».