В округе Ляпиной исчезла председатель последней УИК

Об этом сообщил лидер партии "За Украину" Вячеслав Кириленко.

Он рассказал, что для объявления результатов выборов осталось посчитать данные только с одной участковой избирательной комиссии №182.

"Но исчезла глава участка О. Яценко, на телефонные звонки она не отвечает. У нее печать и протоколы, поэтому пока неизвестно, когда они будут пересчитаны", - передает Украинская правда.

Согласно данным ЦИК, эту минуту в округе посчитано 95,94% протоколов: у Ляпиной - 29,25%, у ​​Супруненко - 27,74%, у представителя УДАРа Алексея Давиденко - 17,06% голосов.