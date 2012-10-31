В округе Ляпиной исчезла председатель последней УИК
01:58, 31 октября 2012Политика
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В округе 216, где соревнуются провластный кандидат Александр Супруненко и представитель объединенной оппозиции Ксения Ляпина, остановился подсчет голосов.
Об этом сообщил лидер партии "За Украину" Вячеслав Кириленко.
Он рассказал, что для объявления результатов выборов осталось посчитать данные только с одной участковой избирательной комиссии №182.
"Но исчезла глава участка О. Яценко, на телефонные звонки она не отвечает. У нее печать и протоколы, поэтому пока неизвестно, когда они будут пересчитаны", - передает Украинская правда.
Согласно данным ЦИК, эту минуту в округе посчитано 95,94% протоколов: у Ляпиной - 29,25%, у Супруненко - 27,74%, у представителя УДАРа Алексея Давиденко - 17,06% голосов.
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