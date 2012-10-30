Суд решил, что тюремщики ведут себя с Тимошенко правильно

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении искового заявления экс-премьера Юлии Тимошенко на противоправные действия Государственной пенитенциарной службы относительно необеспечения ее права (как осужденной) на телефонные звонки, распространения конфиденциальной информации о состоянии ее здоровья, установления видеокамер и относительно обеспечения ее охраны сотрудниками мужского пола.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Суд принял такое решение сегодня, 30 октября, отказав в удовлетворении исковых требований Ю.Тимошенко на действия ГПтСУ в полном объеме.

Обвинения со стороны осужденной суд признал безосновательными и не отвечающими действительности.

В частности, суд подтвердил, что видеонаблюдение в помещениях, где находятся осужденные к лишению свободы лица, пенитенциарной службой осуществляется законно. Такая практика отвечает требованиям международного и европейского законодательства и имеет целью обеспечение безопасности лиц, которые содержатся под стражей.

Кроме того, ГПтСУ доказала в суде тот факт, что никогда не распространяла и не распространяет никаких конфиденциальных данных о Ю.Тимошенко, а также не нарушала и не нарушает никаких ее прав, сообщает пресс-служба ведомства.