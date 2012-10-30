«Батькивщина» просит Кличко, чтобы его кандидат не помогал регионалу в Ирпене

В «Батькивщине» просят лидера партии «УДАР» Виталия Кличко повлиять на своего выдвиженца в 95-м избирательном округе (Ирпень, Киевская область), чтобы тот вместе с кандидатом в народные депутаты от власти Петром Мельником не блокировал подсчет голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Сергей Пашинский.

Он отметил, что в этом округе уверенно побеждает кандидат от Объединенной оппозиции «Батькивщина» Вячеслав Кутовый, однако до сих пор не подсчитаны голоса.

«Подсчет остановлен. Я хочу публично обратиться к господину Кличко с просьбой повлиять на своего выдвиженца Юракова, который сегодня фактически вместе с Мельником объединился в неестественный союз, и пробуют уничтожить результаты волеизъявления в 95-м округе. Я надеюсь, что я буду услышан, и Кличко повлияет на своего выдвиженца Юракова», - сказал С.Пашинский.